Cascia pronta per la 47/a rassegna delle Pasquarelle

Cascia è pronta ad ospitare la 47/a rassegna interregionale delle Pasquarelle. Una tradizione antica, di origine contadina, molto sentita e diffusa nel centro della Valnerina, con la quale gruppi spontanei, dal primo al sei gennaio, portano di casa in casa canti augurali per la nascita del Bambino Gesù e l'arrivo del nuovo anno, insieme alla richiesta di un piccolo obolo in denaro o alimenti.

Il Comune e la Pro loco di Cascia le dedicano quindi alle Pasquarelle la rassegna interregionale che si svolgerà il 21 gennaio in piazza Garibaldi a partire dalle 14. Come da tradizione, decine di gruppi di pasquarellari, di Cascia, Terni, Spoleto, Rieti e Meggiano, sfileranno per la città e si esibiranno sul palcoscenico ciascuno dando sfoggio di abiti tradizionali, strumenti e balli. In questa occasione verranno presentati oltre alle pasquarelle tradizionali anche nuovi canti che, come ogni anno, andranno a incrementare il già vasto repertorio. Alla fine della manifestazione verrà consegnato uno stendardo artistico raffigurante sant'Antonio Abate, opera dell'artista Mario Rossi da Buda, al gruppo che verrà scelto a giudizio della proloco Cascia-Roccaporena. Tutti i gruppi presenti alla rassegna, inoltre, riceveranno un piccolo riconoscimento di partecipazione.

Al termine saranno, poi, offerti a tutti i presenti prodotti locali. Concluderanno la serata 'sfide' di poeti a braccio che si 'scontrano' spontaneamente sui temi dell'amore, del lavoro, dell'anno appena iniziato.



