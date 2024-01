Tesei visita ospedale Terni, c'è 'netto miglioramento'

La presidente della Regione Donatella Tesei è tornata a visitare "in maniera approfondita" l'Azienda ospedaliera di Terni, constatando "un netto miglioramento sia del pronto soccorso che dell'efficienza dei reparti". Lo ha annunciato sul suo profilo Facebook spiegando di avere anche "verificato lo stato di avanzamento dei progetti concordati".

"Presto - ha spiegato Tesei - inizieranno i lavori per l'ampliamento del pronto soccorso e per la creazione di una nuova osservazione breve intensiva da dieci letti. Invece l'implementazione delle piastre specifiche al Cup ha reso la situazione del servizio prenotazioni più fluida per il cittadino. Ho poi constatato, esaminando le sale operatorie e le aree mediche, che i posti letto aggiuntivi messi a disposizione a Narni e Amelia e anche alla Domus Gratiae, per un totale di 48, permette e permetterà sempre di più di limitare al massimo l'uso di posti emergenziali nei corridoi, dimostrazione che l'integrazione con le strutture territoriale è fondamentale anche per la funzionalità dell'ospedale di Terni. Per geriatria stiamo pianificando nuovi posti nelle rsa anche a vantaggio di una maggiore vicinanza alle famiglie dei nostri pazienti anziani. Il reparto di cardiochirurgia è confermato a Terni e registra interventi elevati e tassi di mortalità tra i più bassi in Italia. Infine, ho visionato i cantieri del nuovo ospedale che abbiamo finanziato, con il reparto di endoscopia pronto entro luglio e l'intera radiologia pronta entro giugno. Sta inoltre nascendo l'unità farmaci antiblastici, e sarà la più grande dell'Umbria, sempre grazie a un finanziamento regionale".

Tesei ha ricordato che "gli interventi si inseriscono nel progetto di ristrutturazione e ampliamento per il nuovo ospedale di Terni". "Progetto per il quale - ha aggiunto - ho voluto focalizzarmi sulla nuova viabilità, parcheggi e valutazioni delle aree valorizzate, di demolizione e di nuova edificazione.

Siamo impegnati per garantire una struttura sanitaria all'avanguardia per i Ternani e per tutta la nostra comunità regionale, ce ne è davvero bisogno da anni".



