Tesei, bene il fondo per i disturbi dell'alimentazione

"Accogliamo con grande soddisfazione l'annuncio del ministro Schillaci in merito allo stanziamento per il 2024 di 10 milioni, così come già accaduto nel 2023, a favore del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione": è quanto afferma la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei.

"L'Umbria - continua la presidente Tesei - riserva particolare attenzione a questa problematica e offre strutture e personale d'eccellenza. Nei giorni scorsi mi ero adoperata nei confronti del governo affinché venisse ripristinato il fondo.

Accogliamo dunque positivamente la decisione del ministro, che ha dimostrato sensibilità nei confronti di un fenomeno quanto mai presente nella nostra società, sia di finanziare con 10 milioni il 2024, sia di far diventare il finanziamento strutturale inserendolo nei Lea".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA