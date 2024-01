Senatore Verini parla con ministro Nordio del carcere Terni

"Ho parlato direttamente con il ministro della Giustizia Carlo Nordio, in aula del Senato, per rappresentargli direttamente, a voce, la gravissima situazione del carcere di Terni, dopo i nuovi episodi accaduti. Gli ho ricordato gli appelli rivolti nel tempo non solo da noi, dal Pd, dalla polizia penitenziaria, dal Consiglio Comunale di Terni": ad annunciarlo è il senatore Walter Verini, segretario della Commissione Giustizia del Senato e capogruppo Pd in Commissione bicamerale antimafia. Gli ho detto che - ha aggiunto -, in un quadro drammatico delle carceri italiane e umbre, la situazione complessa di Terni merita immediati interventi di aumento del personale e riduzione del sovraffollamento. Il ministro mi ha risposto che affronterà il tema con il Dap per definire interventi. Ci auguriamo che alle parole seguendo fatti e risposte che davvero non possono attendere".



