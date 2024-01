Puletti (Lega), ancora violenze nel carcere di Terni

"Di nuovo atti di violenza inaudita al carcere di Terni": il consigliere della Lega Manuela Puletti, capo del dipartimento sicurezza ed immigrazione del partito, esprime "vicinanza e solidarietà nei confronti degli agenti della polizia penitenziaria aggrediti da due detenuti africani".

"Quanto accaduto - afferma Puletti - è la sintesi di un'emergenza ben più ampia che riguarda le carceri umbre, dove ci sono problemi di sovraffollamento di detenuti, principalmente stranieri, mancanza di organico e la necessità di una strumentazione idonea a contrastare aggressioni così feroci. So bene non essere consentito, ma l'auspicio è quello che si arrivi a dotare del Taser anche gli agenti della polizia penitenziaria".

"Mi sento di condividere l'appello dei sindacati, come il Sappe" aggiunge, osservando che "il sovraffollamento è una vera e propria piaga, che necessita di un'attenzione approfondita da parte dell'Amministrazione penitenziaria: la capienza regolamentare delle carceri in Umbria è di circa 1340 detenuti, ma al momento si sfiorano le 1500 unità. Da qui la necessità e l'importanza di riportare la sede del Provveditorato in Umbria, come nello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia, già siglato dal ministro Carlo Nordio e come richiesto in più di un'occasione dalla Presidente Tesei e dalla Lega attraverso una mia mozione condivisa da tutto il centrodestra".

"Ad oggi - osserva Puletti - i nostri agenti sono soggetti a turni estenuanti e di difficile gestione e in più di un'occasione tutti i sindacati hanno manifestato questa necessità all'Amministrazione penitenziaria, che attualmente ha sede in Toscana e alla quale mi appello affinché non solo ascolti le istanze delle rappresentanze umbre, ma ne verifichi l'autenticità. Nella vicenda di Terni - continua Puletti - non può non essere affrontata anche la questione dei detenuti stranieri, che oggi sono quasi il 40 per cento nelle nostre carceri A mio giudizio sarebbe giusto rimpatriarli, affinché possano scontare la pena nei loro Paesi di origine, a spese dei loro concittadini".



