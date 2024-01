Pace, a Terni un altro passo verso l'integrazione sanitaria

"Dopo l'accordo di integrazione tra l'ospedale di Terni con quelli di Narni e Amelia, l'apertura di 12 posti letto alla Domus Gratiae rappresenta un ulteriore e decisivo passo in avanti nella direzione delle completa integrazione sanitaria del territorio, uno degli obiettivi principali della Giunta Tesei e del lavoro di Fratelli d'Italia": è quanto afferma la capogruppo regionale di Fratelli d'Italia Eleonora Pace, presidente della commissione regionale Sanità, dopo aver partecipato alla cerimonia di inaugurazione dei nuovi posti letto nella struttura di riabilitazione intensiva e territoriale.

"La scorsa settimana abbiamo ratificato l'intesa con l'ospedale di Narni-Amelia - spiega Pace - oggi inauguriamo questi nuovi posti letto: entrambi i processi saranno utili a decongestionare il 'Santa Maria di Terni', in modo che l'ospedale possa lavorare sempre più senza l'affanno di potenziali sovraffollamenti. L'obiettivo finale è poter contare su una rete di strutture che rafforzino la presenza sul territorio e quindi potenzino i servizi a favore del cittadino.

L'appropriatezza delle prestazioni e la rapida erogazione delle stesse si ottiene solo se la rete ospedale-territorio funziona in maniera snella, ed è proprio su questo che concentreremo gli sforzi nei prossimi mesi anche attraverso investimenti sulle strutture, sull'implementazione del personale sanitario e su una programmazione chiara e rispondente ai bisogni dei cittadini".





