Morroni annuncia record pagamenti per sviluppo rurale

Per l'Umbria si è appena chiuso un anno in cui i pagamenti dello sviluppo rurale "hanno raggiunto un nuovo record", più di 143 milioni di euro sono stati erogati dall'organismo pagatore Agea alle imprese del settore agricolo e agroalimentare provenienti dal Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014-2022 e dal Complemento sviluppo rurale 2023-2027.

A renderlo noto è l'assessore regionale all'Agricoltura, Roberto Morroni, che ne ha dato notizia ai rappresentanti delle associazioni di categoria e del comparto agricolo durante la riunione del Tavolo verde. "Un record storico mai raggiunto fino ad oggi, non solo in questo periodo di programmazione 2014-2022 ma anche in quelli precedenti" ha sottolineato.

"In un momento di particolare criticità per le imprese agricole - ha detto l'assessore, secondo quanto riferisce Palazzo Donini - i pagamenti provenienti dai programmi regionali di sviluppo rurale, il Psr e il Csr, si sono dimostrati decisivi per il settore. Abbiamo accompagnato, con importanti contributi erogati, gli investimenti e dato risposte concrete ai problemi di liquidità delle tante imprese del settore. Problemi derivanti non solo dall'aumento dei costi di produzione delle materie prime, ma anche dalle basse rese delle produzioni agricole registrate in questa annata agraria a causa degli eventi climatici avversi che si sono succeduti. Anche nell'anno appena trascorso siamo riusciti a pagare entro dicembre i saldi della gran parte delle domande a superficie dell'annualità 2023, cioè quelle relative a biologico, agroambiente, indennità compensativa e benessere animale, che rappresentano un'ottima fonte di liquidità per l'agricoltura. Un importante risultato che si è potuto raggiungere grazie al lavoro svolto dalle strutture regionali che hanno istruito più di 8.000 domande di pagamento presentate dagli agricoltori umbri".

"Abbiamo importanti sfide davanti a noi" ha sottolineato l'assessore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA