Incendio in appartamento palazzina a Spoleto

Un incendio ha interessato un appartamento al quinto piano di una palazzina a Spoleto. Due coniugi e un familiare intervenuto in loro aiuto sono stati portati per accertamenti al pronto soccorso dell'ospedale locale ma le loro condizioni non sarebbero gravi.

L'incendio ha riguardato l'intera abitazione per cause al vaglio dei vigili del fuoco, intervenuti anche con un'autoscala, e dei carabinieri della stazione di Spoleto. Al momento non sarebbe possibile stabilire quale sia stato il punto d'innesco.





