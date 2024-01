Docenti universitari da tutta Europa in visita alla Evaltech

La divisione ricerca e sviluppo di Elettrica Valeri (Evaltech) ha ospitato uno dei momenti formativi del progetto europeo Music-Marie Curie Doctoral Network durante la "1st Training Week", coordinata dalla professoressa Anna Laura Pisello presso il dipartimento di Ingegneria e il centro di ricerca Ciriaf dell'Università di Perugia dal 15 al 19 gennaio.

Una ventina tra dottorandi e docenti di varie università europee sono stati accolti da Benedetta Pioppi, che guida la divisione Evaltech con sede a Giano dell'Umbria, la quale ha mostrato il primo living lab aziendale in Italia, fiore all'occhiello dell'azienda di cui quest'anno ricorre il 50/o anniversario della fondazione. Il living lab è equipaggiato da sensoristica avanzata e da un sistema di gestione personalizzato in grado di gestire e monitorare le condizioni ambientali e fisiologiche degli occupanti al fine di definire modelli di comfort personalizzati che influiscono sul benessere dei lavori, sulla produttività aziendale preservando l'ambiente.

Il progetto "Music" (Multi-sensory solutions for increasing human-building resilience in face of climate change) vede coinvolte - spiega una nota dell'azienda - università, realtà pubbliche e private di primo piano a livello comunitario nel settore dell'innovazione, della sostenibilità e del comfort ambientale e molti di questi esponenti e rappresentanti istituzionali hanno preso parte alla delegazione ospitata presso la sede ricerca e sviluppo dell'Elettrica Valeri.

L'incontro, cui è seguita una lezione on-line prevista dal calendario formativo della training week, si è conclusa con la visita presso un'importante cantina del territorio, dove Elettrica Valeri ha lavorato mettendo in pratica il suo concept di valorizzazione degli ambienti, della loro illuminazione ed efficienza tecnologica.



