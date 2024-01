Coletto, su fine vita decida Parlamento perché è tema etico

La regolamentazione per legge del suicidio medicalmente assistito "è una questione etica sulla quale deve decidere il Parlamento perché non ci possono essere differenze tra regione e regione". A dirlo è l'assessore umbro alla Sanità Luca Coletto rispondendo all'ANSA dopo la bocciatura della legge in Veneto. A suo avviso comunque "la sedazione profonda è già una risposta medica al tema e non andrei oltre".

L'Umbria non ha attualmente una legge sul cosiddetto suicidio assistito. "Non si può ribaltare sui territori - ha sottolineato Coletto - un tema così complesso che deve invece essere gestito a livello centrale senza che si creino differenze tra le varie aree del Paese".

Coletto, esponente leghista originario del Veneto, ha ricordato che la Regione Umbria "ha istituito recentemente un comitato etico". Chiamato a occuparsi della questione di Laura Santi, la quarantottenne perugina affetta da una forma progressiva di sclerosi multipla che ha chiesto di poter completare le procedure per accedere eventualmente al suicidio assistito.



