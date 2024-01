Bandecchi, sulle riforme triste mercanteggiamento

"Dalle indiscrezioni giornalistiche traspare che le riforme sono sempre più oggetto di triste mercanteggiamento fra i partiti di maggioranza. In merito alla nuova formula di governo, si è passati dal presidenzialismo al premierato. Sulla natura di quest'ultimo, ogni giorno si legge tutto e il contrario di tutto": così Stefano Bandecchi, coordinatore nazionale di Alternativa popolare e sindaco di Terni che denuncia "la mancanza di coerenza dell'esecutivo".

"In un quadro così controverso - sostiene Bandecchi in una nota -, l'unica certezza è 'tanta confusione sotto il cielo'. Al Paese servirebbe rafforzare il ruolo del Parlamento, mortificato da fiducie alla bisogna e decreti senza i requisiti di necessità e urgenza, e tutelare il ruolo del capo di Stato, forse, l'unica figura istituzionale ad avere ancora la fiducia dei cittadini".

"Alternativa Popolare ribadisce che ogni riforma deve valorizzare, non distruggere, la centralità del Parlamento e del presidente della Repubblica. Ogni alternativa non farà che ampliare sempre di più la distanza fra cittadini ed eletti" conclude Bandecchi.



