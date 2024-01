Una persona morta per incidente in provincia di Perugia

Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita in seguito a un incidente stradale che ha coinvolto due veicolo nella galleria Picchiarella fra Casacastalda e Valfabbrica, lungo la statale 318 in provincia di Perugia. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale per ricostruire la dinamica di quanto successo.

Le comunicazioni con le rispettive sale operative sono particolarmente difficili in quanto la zona dell'incidente è in una zona d'ombra per i contatti con telefono e radio.

L'Anas ha riferito che la statale 318 di Valfabbrica è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni nel tratto dell'incidente. Il traffico è deviato sul vecchio tracciato della statale con indicazioni sul posto. Il personale Anas è sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.





