Un morto e due feriti per scontro in galleria a Valfabbrica

E' un sessantaquattrenne di Valfabbrica la vittima dello scontro tra due auto avvenuto all'interno della galleria Picchiarella lungo la statale 318 tra il centro umbro dove risiedeva la vittima e la località di Casacastalda. Sulle cause dell'incidente sono in corso accertamenti da parte della polizia stradale.

L'uomo era alla guida di una Fiat Panda che si è scontrata con un'Audi con due persone a bordo. Queste sono rimaste ferite - si è appreso dalla stradale - venendo trasportate all'ospedale di Perugia dove sono ora ricoverate. Una in codice rosso ma nessuno in pericolo di vita.

Sul posto anche i vigili del fuoco e il personale dell'Anas.

Subito dopo l'incidente la strada è rimasta chiusa in entrambe le direzione e poi riaperta al traffico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA