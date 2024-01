Sport e solidarietà con la Padel cup di Paolo Rossi foundation

Coniuga sport e solidarietà per la salute la seconda edizione della Padel cup promossa dalla Paolo Rossi foundation e in programma dal 15 al 18 febbraio al Thunder sport center di Perugia.

L'evento, che si chiuderà il 24 con una cena di beneficenza e con la premiazione dei vincitori al relais Poggio del Sole, è stato presentato a palazzo dei Priori da Federica Cappelletti, moglie dell'indimenticabile Pablito, dall'assessore comunale allo Sport Clara Pastorelli e dal vice presidente della Federtennis umbra, Maurizio Mencaroni. L'evento rientra nelle attività promosse dalla Paolo Rossi foundation, creata in memoria del campione del mondo del 1982, scomparso nel dicembre 2020.

"L'iniziativa sarà finalizzata a più progetti. Quello che ci sta a cuore riguarda le postazioni oncologiche negli ospedali italiani. Firenze e Perugia sono città dove lavoriamo da circa un anno" ha detto Federica Cappelletti illustrando lo scopo delle iniziative, come la seconda Padel cup. Il progetto "Casa Pablito" delle postazioni oncologiche "servirà ai malati sottoposti a terapia oncologica". Cappelletti ha ricordato "il disagio" vissuto durante la malattia del marito e "quello che comporta spostare un paziente oncologico". Così la Fondazione si sta muovendo "per fare qualcosa per aiutare pazienti e famiglie". "Nel momento in cui avremo realizzato le postazioni, su richiesta dei medici, ospiteremo i pazienti" ha aggiunto.

Un aiuto al progetto arriverà anche dal ricavato dell'evento di padel, patrocinato da Regione, Comune, Coni Umbria e Ussi.

Nella prima edizione del torneo dedicato a Paolo Rossi furono 64 gli iscritti, 150 i partecipanti alla cena di beneficenza con 9 mila euro raccolti. Sono già aperte le iscrizioni alla nuova edizione, sostenuta da un numero crescente di sponsor, tramite il sito padel.paolorosifoundation.it. Lì è possibile supportare le tante iniziative benefiche, come quella delle borse di studio internazionali "per consentire a tanti giovani di crescere in un ambiente sano attraverso studio e sport".



