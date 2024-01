Pensa Perugia indica Leonelli come candidato sindaco

"Uno stimolo per i cittadini a pensare al futuro della nostra città ma anche un messaggio che invita alla riflessione. Pensa Perugia se recitasse appieno il suo ruolo, se fosse nella condizione di credere in sé stessa e di giocare davvero le sue partite": così il coordinatore regionale di Azione, Giacomo Leonelli, ha presentato il progetto "Pensa Perugia", che nasce dall'unione con Socialisti per Perugia e +Europa e che, in vista delle amministrative comunali di giugno, ha individuato nello stesso Leonelli il loro candidato a sindaco. Presenti all'incontro il segretario provinciale di Azione, Francesco Sorci, Cesare Carini dei Socialisti per Perugia e Michele Berloco per + Europa.

"Il nostro - ha detto Leonelli - è un percorso che vuole essere inclusivo, aperto. Abbiamo messo in campo un contenitore, ma siamo disponibili a dialogare con tutti quelli che condividono un ragionamento: questa città, per i prossimi quattro mesi, non può permettersi una sterile retorica tra chi dice che tutto è stato fatto benissimo e chi, invece, che è tutto un disastro. Questa roba non ci interessa. Il nostro giudizio su questo centro destra della città di Perugia non è positivo e sono una serie di indicatori a dircelo: sul tema dello sviluppo economico, della demografia, della qualità dell'aria e della vita. Ma pensiamo anche che l'opposizione fatta in questi anni sia stata sterile, rumorosa su alcuni temi identitari ma poco incisiva su temi concreti che interessano la comunità".

"+Europa Perugia ha deciso di scendere in campo per le prossime elezioni amministrative per dare ai cittadini una nuova offerta elettorale portando al centro del dibattito politico i valori di libertà, di democrazia e il rispetto della dignità dell'essere umano" ha quindi spiegato Berloco.

"Con convinzione da subito abbiamo aderito all'invito rivolto da Giacomo Leonelli e dagli altri amici di Azione e +Europa - le parole di Carini - per collaborare a questo progetto che vuole essere innovativo". "Pensa Perugia è nata dall'esigenza di voler dare un contributo alla città" ha concluso Sorci.



