Coletto, in Umbria non esistono medici-infermieri a gettone

Medici e infermieri a gettone "non esistono in Umbria, dove le Aziende sanitarie non ricorrono a questa forma di lavoro". Lo ha detto l'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto rispondendo in Assemblea legislativa a un'interrogazione a risposta immediata su "Esternalizzazioni sanitarie e diffusione del fenomeno dei 'medici a gettone' in Umbria", presentata dal consigliere regionale Thomas De Luca (M5s).

De Luca ha chiesto di sapere "quali siano i dati e la spesa del fenomeno dei medici e infermieri 'a gettone' in Umbria, specificando a riguardo a quanto ammonta la spesa relativa in riferimento al 2023 (o ultimo dato disponibile) e come questa si sia evoluta negli ultimi 10 anni, specificando quanti siano stati i turni affidati a operatori esterni sul totale e quanti siano stati gli ospedali e le strutture sanitarie coinvolte".

L'assessore Luca Coletto ha spiegato che "il fenomeno dei medici a gettoni è diffuso in tutto il Paese, anche in risposta alla carenza di medici che si registra". "Per fare fronte al temporaneo aumento di attività o per carenze di organico il sistema sanitario regionale - ha aggiunto - utilizza lo strumento delle tariffe orarie aggiuntive per i medici in servizio, al fine di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni.

Le Asl si avvalgono solo in casi sporadici di professionisti esterni. La Corte dei conti, nella parificazione del rendiconto generale della Regione, non ha citato il fenomeno dei medici gettonisti, che appunto non esiste, ma prende atto delle misure messe in atto per la riduzione della spesa delle aziende sanitarie per gli incarichi libero professionali".

Il consigliere De Luca si è detto "allibito dalla risposta ricevuta". "Abbiamo svolto un sopralluogo, insieme a due parlamentari - ha proseguito -, a Cascia e Norcia dove erano in servizio due medici a chiamata. Quindi mi pare assurdo affermare che in Umbria non esistano medici a chiamata. Non mi ritengo soddisfatto della risposta, vista la mia esperienza diretta.

Faremo un accesso agli atti per verificare a che titolo quei medici erano in servizio".



