Enel attiva nuova linea 'Corone' a Preci

A Preci sostenibilità ambientale, innovazione e resilienza viaggiano insieme lungo le linee elettriche di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che nel territorio di Preci e in generale nell'area dei comuni dei monti Sibillini colpiti dal sisma del 2016, ha promosso in questi anni importanti investimenti per dotare il sistema elettrico di impianti sempre più resistenti, automatizzati ed efficienti.

Mercoledì 17 gennaio si concluderanno gli interventi del "Progetto Resilienza" per la dorsale elettrica di media tensione denominata Corone, consistenti nella messa in servizio di oltre 4 chilometri di cavo completamente interrato, senza impatto ambientale, in sostituzione della precedente linea in conduttori nudi limitrofa al torrente Campiano che verrà eliminata nei prossimi mesi. Le operazioni di connessione alla rete della nuova direttrice elettrica coinvolgeranno quattro cabine, collegate tra loro dalla stessa linea e denominate Preci 1, Cornalunga, Nuova Collaccio e Corone. Una volta che la nuova linea sarà in funzione, sarà possibile avere una richiusura in anello, ovvero un sistema che tramite le cabine collega trasversalmente più linee e, in caso di disservizio a una di esse, isola automaticamente il tratto di rete danneggiato per erogare immediatamente elettricità dalle linee elettriche di riserva, cosiddette controalimentanti.

Contestualmente, le vecchie linee aeree saranno scollegate dal sistema elettrico. Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per motivi di sicurezza e richiedono un'interruzione temporanea del servizio che E-Distribuzione ha programmato per mercoledì 17 gennaio, a partire dalle ore 8.30 con conclusione nel primo pomeriggio. Grazie a bypass da linee di riserva, l'area del "fuori servizio" sarà circoscritta ad un gruppo di utenze. I clienti sono informati attraverso affissioni nella zona interessata. L'azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche.

In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.





