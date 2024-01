Crisi In Food, Fioroni incontra i sindacati

L'assessore regionale allo Sviluppo economico Michele Fioroni ha incontrato i rappresentanti delle organizzazioni sindacali Flai Cgil e Fai Cisl, alla presenza del sindaco di Spello Moreno Landrini, in merito alla crisi In Food-ex Pasta Julia, per l'attivazione del tavolo regionale volto a delineare un possibile percorso di reindustrializzazione del sito di Spello.

"Ci impegniamo a favorire l'interlocuzione con la curatela - afferma in nunha nita della Regione l'assessore Fioroni - a tutela non solo di un marchio storico della nostra regione conosciuto in tutta Italia, ma soprattutto a tutela dei 27 lavoratori e delle loro famiglie".



