Mons. Boccardo, unire le forze per il servizio delle comunità

"La partecipazione delle autorità civili e militari a questo solenne evento ecclesiale ci onora e ci conferma nel proposito di unire le forze per il servizio delle comunità affidate alle nostre cure": è uno dei passaggi dell'omelia dell'arcivescovo di Spoleto, Renato Boccardo, in occasione della celebrazioni, domenica 14, in onore del patrono San Ponziano.

E l'appello di mons. Boccardo è stato quello di ripartire da Dio, ossia "tornare alla verità di noi stessi rinunciando a farci misura di tutto, per riconoscere che Lui soltanto è la misura che non passa, l'áncora che dà fondamento, la ragione ultima per vivere, amare, morire. Vuol dire guardare le cose dall'alto, vedere il tutto prima della parte, partire dalla sorgente per comprendere il flusso del fiume".

"Rispetto alle acque basse in cui sembra stagnare oggi la vita civile, sociale, ecclesiale e politica del nostro Paese e del nostro territorio - ha osservato ancora mons. Boccardo - ripartire da Dio significa trovare senso, slancio, motivazione per non accontentarsi di 'passioni tristi', significa riconoscere di essere nati per osare di più, per andare oltre i limiti delle nostre comodità e dei nostri piccoli traguardi, per ricercare e costruire il bene, la verità e la pace sempre e comunque".

"Dobbiamo umilmente riconoscere - ha affermato ancora, fra l'altro l'arcivescovo - che i meccanismi perversi del tempo che viviamo ci stanno conducendo, quasi inavvertitamente, a rimuovere dal nostro universo l'idea del limite e della fragilità, nonostante che la ancora recente pandemia e la funesta follia delle guerre non cessino di riproporcelo in modo prepotente e tragico. E dunque pensiamo di poter vivere senza affrontare le questioni fondamentali del perché della vita e della morte, del senso della sofferenza e della capacità di sopportarla, della gioia per la quale l'uomo è fatto, della sua sete di infinito e di bellezza, della sua libertà che va sempre coniugata con la responsabilità".



