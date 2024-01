La sindaca di Assisi a Natale a Betlemme, lettera dal papa

Papa Francesco ha inviato una lettera alla sindaca di Assisi Stefania Proietti ringraziandola per l'impegno profuso per la pace con l'invito a "non fermarsi mai nel suo generoso contributo in favore del bene comune".

Nella missiva - secondo quanto riferisce il Comune in una nota - papa Francesco ringrazia la sindaca, che in una precedente lettera gli aveva comunicato di volersi recare in Terra Santa e a Betlemme per partecipare alle celebrazioni di Natale "come segno di vicinanza a questi luoghi martoriati dalla guerra, alla comunità francescana e ai troppi civili innocenti colpiti dalla tragedia delle ostilità".

Stefania Proietti si è recata a Betlemme lo scorso 24 dicembre dove, insieme al sindaco di Greccio (Rieti) Emiliano Fabi e al sindaco di Betlemme Hanna Hanania Nasser (Assisi è gemellata con entrambi i Comuni), ha partecipato alla celebrazione della notte di Natale.

"Mentre il sogno di costruire insieme la giustizia e la pace sembra un'utopia, le sue parole offrono speranza", ha scritto il papa, sempre secondo quanto riferisce il Comune. "Sono commosso - ha aggiunto - per il Suo impegno in questo senso. La ringrazio vivamente e le chiedo di non fermarsi mai nel suo generoso contributo in favore del bene comune. Come ho più volte ripetuto, la pace sociale è laboriosa, artigianale. C'è una 'architettura' della pace nella quale intervengono le varie istituzioni, ciascuna secondo la propria competenza, e c'è un 'artigianato' della pace che coinvolge tutti. La incoraggio a continuare ad annunciare con fervore che la pace è possibile, coltivando le virtù della riconciliazione, della solidarietà e dell'amicizia sociale". Prima della benedizione e degli auguri estesi a tutto il Comune di Assisi, il pontefice ha chiesto di pregare per lui.

"Le parole del Santo Padre - ha affermato il sindaco - ci spronano ad andare avanti con sempre maggiore convinzione nel lavoro di costruzione della pace, anche con i nostri piccoli gesti e con l'impegno di tutti i giorni per essere sempre di più città-messaggio dei valori francescani, coltivando l'ambizione di cambiare il mondo a partire da Assisi".



