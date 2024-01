Morto il ciclista investito il 31 dicembre nell'Aretino

E' morto il ciclista investito l'ultimo dell'anno a Ossaia di Cortona (Arezzo) da un automobilista 90enne della zona.

Era nato nel 1960 e abitava con la famiglia a Castiglione del Lago. Era uno sportivo molto conosciuto nell'ambiente della mountain bike, per lunghi anni in forza alla società Cavallino di Arezzo.

La mattina del 31 dicembre 2023 era in sella alla bicicletta da strada per un allenamento quando all'altezza di un incrocio si è verificato lo scontro con un'auto. Le condizioni erano apparse subito serie e l'uomo era stato trasportato con l'elicottero Pegaso alle Scotte di Siena. Purtroppo le lesioni riportate si sono rivelate irreversibili. Il decesso c'è stato giovedì sera.



