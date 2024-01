Barachini, 'l'informazione è un bene primario'

"L'informazione non è un prodotto ma un bene primario. Come l'acqua che deve essere pulita, lontana dalla disinformazione e dalle fake news, fresca, aggiornata con un racconto sempre più reale": così il sottosegretario Alberto Barachini parlando a un appuntamento per i 40 anni del Corriere dell'Umbria. "Le manipolazioni esistono e sono sempre più facili con la tecnologia e per questo siamo particolarmente attenti anche agli aspetti etici del processo che riguarda l'informazione" ha aggiunto.

"Penso che un quotidiano debba raccontare la realtà che evolve - ha sottolineato ancora Barachini -, l'oggi. Uscendo anche dagli schemi e dalla dittatura del mondo dei social deve raccontare i personaggi, le storie e gli artisti di oggi perché soltanto con questo obiettivo credo si possa riacquisire un ruolo, una reputazione".



