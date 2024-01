Barachini, 'il governo impegnato per il supporto al pluralismo'

"Il governo è impegnato per concretizzare il supporto al pluralismo informativo e nella legge di bilancio abbiamo confermato il sostegno al mondo editoriale": lo ha sottolineato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'informazione e all'editoria Alberto Barachini intervenendo a Todi a un'iniziativa per i 40 anni del Corriere dell'Umbria. "Lo abbiamo fatto anche con la previsione di un regolamento che premi chi ad esempio assume giornalisti a tempo indeterminato" ha aggiunto.

"Quindi - ha detto ancora Barachini - potenziali criteri premiali per chi sviluppa e fa innovazione nel settore editoriale. Per le testate locali che non hanno i contributi diretti abbiamo mantenuto, faticosamente perché le risorse sono state esigue, il credito d'imposta per l'acquisto della carta (nella misura del 30 per cento delle spese sostenute per gli anni 2023-2024). Interventi comunque importanti per un settore che soffre".



