Simona Meloni, su morti lavoro non stare con mano in mano

"Inizia male il 2024 con un nuovo infortunio mortale sul lavoro. Un operaio deceduto in un terribile incidente mentre stava svolgendo la propria attività.

Un infortunio che si aggiunge alla sequela di vittime dello scorso anno, che non fanno che accrescere il primato dell'Umbria come una delle Regioni con la più alta incidenza di episodi del genere, se parametrati alla popolazione. Una mattanza nei confronti della quale non si può stare con le mani in mano": a sottolinearlo è la capogruppo regionale del Partito democratico, Simona Meloni. "Va costruito quanto prima un sistema che possa fungere da rete e filiera - dice in una di Palazzo Cesaroni -, un meccanismo che metta al centro il lavoratore e le imprese virtuose, attraverso incentivi e opportunità, per evitare di dover rincorrere sempre la tragedia, una volta che sia troppo tardi. Si riparta dalla piattaforma sindacale presentata qualche settimana fa e anche la Regione faccia la propria parte, adottando anche tutte le misure, anche economiche, necessarie per sostenere questo lavoro di squadra fondamentale. Si riparta convocando i sindacati: la politica non può più mettere la testa sotto la sabbia e deve mettere finalmente fine a questa strage".





