Proietti, è stato anno straordinario per turismo ad Assisi

"Siamo di fronte a numeri eccezionali a chiusura di un anno straordinario sul fronte turistico": la sindaca di Assisi, Stefania Proietti, ha commentato così i numeri del Natale. "Assisi è una delle mete italiane più gettonate, cuore pulsante dell'Umbria e traino fondamentale per l'intero flusso turistico regionale" ha aggiunto.

"La grande affluenza registrata - sostiene Proietti in una nota del Comune - testimonia una città sempre più capace di offrire non solo cultura, arte e spiritualità, ma anche un cartellone ampio e variegato di eventi e attrazioni in grado di richiamare un pubblico trasversale e sempre più numeroso. Un grande risultato anche in termini di sviluppo economico e sociale, a vantaggio non solo della città ma dell'intero territorio".

"Il Natale ad Assisi - evidenzia Fabrizio Leggio, assessore al turismo - è ormai un prodotto turistico consolidato e di alto livello, che ha fatto sì che dicembre fosse un mese di alta stagione e non più un periodo morto, con strutture ricettive chiuse per mancanza di turisti. Assisi è oggi una meta sempre più ricercata e gettonata, anche grazie agli importanti investimenti fatti in promozione e comunicazione. Siamo già a lavoro per rafforzare e rilanciare questi numeri straordinari, con una nuova programmazione dell'offerta e azioni inedite e fortemente impattanti per la promozione del brand Assisi in Italia e all'estero, che presenteremo a breve".



