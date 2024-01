Pastorelli e Paola Fioroni, chiarezza su infermiera colpita

Il capogruppo della Lega in Regione, Stefano Pastorelli, e la consigliera Paola Fioroni, annunciano un'interrogazione per "fare chiarezza sull'aggressione avvenuta all'ospedale di Foligno ai danni di un'infermiera". "Condanniamo fermamente - affermano - tutte le aggressioni e gli atti violenti che avvengono nelle corsie degli ospedali. Medici, infermieri e operatori sanitari che durante la pandemia hanno combattuto in prima linea e che ogni giorno lavorano con dedizione e spirito di sacrificio per curare i pazienti, devono essere messi in condizioni tali da poter agire in sicurezza e con serenità allo scopo di tutelare la salute di tutti".

"Chiederemo alla Giunta - spiegano Pastorelli e Paola Fioroni - di agire nel più breve tempo possibile attivando nuovi strumenti allo scopo di salvaguardare il benessere fisico e psicologico di quanti lavorano in corsia. E' indispensabile monitorare e scongiurare il fenomeno delle aggressioni, purtroppo sempre più diffuso su tutto il territorio nazionale, ai danni di chi opera negli ospedali e nelle strutture sanitarie. Ci auguriamo - concludono i consiglieri della Lega - che venga fatta luce al più presto su quanto accaduto a Foligno ai danni dell'infermiera in servizio all'interno di un'ambulanza, a cui va tutta la nostra solidarietà e vicinanza".





