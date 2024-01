Pace, abbiamo potenziato i servizi sanitari nel ternano

"È stato un lavoro duro e durato anni, anche alla luce dell'emergenza Covid che purtroppo ci ha visti impegnati nella gestione a scapito della riorganizzazione e della nuova programmazione fino agli inizi del 2022. Ora possiamo dire che diamo concretezza all'auspicato potenziamento dei servizi sanitari sul nostro territorio. Un percorso in cui ho creduto personalmente sin dal primo momento e per cui insieme alla presidente e alla sanità regionale ci siamo sempre spesi": così Eleonora Pace, capogruppo regionale di Fratelli d'Italia e presidente della terza Commissione, dopo la firma sull'accordo per l'integrazione funzionale tra l'azienda ospedaliera di Terni e l'ospedale di Narni. "Sono particolarmente orgogliosa di questo accordo, sia come cittadina narnese che come rappresentante delle istituzioni" ha aggiunto.

"Dall'inizio della legislatura regionale, ma anche da prima nei diversi ruoli che ho ricoperto - ha affermato Pace in una nota -, mi sono sempre spesa affinché si lavorasse per una maggiore integrazione funzionale tra i territori nell'ottica dell'hub e spoke dopo anni di immobilismo delle precedenti amministrazioni regionali. Abbiamo lavorato da subito su diversi fronti: la riorganizzazione degli attuali presidi ospedalieri di Narni e Amelia, a cui oggi è stata data una vocazione precisa, ospedale di base quello di Narni e ospedale di comunità quello di Amelia. A questo si aggiunge un lavoro faticosissimo per il nuovo ospedale di Cammartana per il quale abbiamo proceduto ad una nuova progettazione che lo doterà anche di terapia intensiva e il reperimento di fondi veri sia per la costruzione (finanziata totalmente da Inail) che per la nuova viabilità, dove la Regione stessa si è fatta carico dello stanziamento necessario di circa 3 milioni di euro. Oggi, grazie alla firma dell'accordo di integrazione funzionale, finalmente Terni e Narni potranno lavorare in maniera sinergica con l'obiettivo finale di migliorare l'appropriatezza delle prestazioni offerte ai cittadini in tempi rapidi".



