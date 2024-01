Nicolai lascia il comando compagnia carabinieri Perugia

Il capitano Tamara Nicolai lascia l'incarico di comandante della compagnia carabinieri di Perugia, assunto nel settembre 2021.

Il comandante provinciale, colonnello Sergio Molinari, nel salutare e ringraziare l'ufficiale per l'impegno profuso e il servizio reso alle comunità del capoluogo e delle aree contermini in oltre due anni, ha formulato i migliori auguri "per i successi e le gratificazioni personali e professionali che potrà conseguire in ragione delle peculiari capacità che la caratterizzano, dimostrate nel periodo di permanenza sul territorio perugino". Lo riferisce l'Arma in un comunicato.





