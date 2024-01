"Sono convinto che in Sardegna si troverà la quadra e la coalizione uscirà più forte di prima": a dirlo è il portavoce nazionale di Forza Italia Raffaele Nevi parlando della scelta del candidato del centrodestra per le regionali in Sardegna. "Ovviamente ogni territorio ha delle specificità e quindi anche una storia a sé" ha aggiunto parlando con l'ANSA.

"Noi di FI lavoriamo per la massima unità del centrodestra" ha ribadito Nevi.



