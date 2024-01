Nevi, centrodestra umbro affiatato, nessuna decisione su Tesei

Per il portavoce nazionale di Forza Italia Raffaele Nevi in Umbria lo stato di salute della coalizione di centrodestra è "ottimo, veramente ottimo", con "una classe dirigente matura e sempre più affiatata" e la ricandidatura della presidente di Regione uscente Donatella Tesei, Lega, non in discussione. E' il quadro che traccia il deputato umbro ed esponente di primo piano del movimento guidato da Antonio Tajani. Lo fa rispondendo all'ANSA dopo le polemiche per quanto sta accadendo in Sardegna.

Le elezioni per il rinnovo della Regione sono previste in autunno inoltrato e gli esponenti umbri del centro destra si sono già espressi per la governatrice in carica anche se i tempi per la sua ufficializzazione da parte dei leader nazionali per Nevi "non sono al momento prevedibili".

Prima si voterà per il Comune di Perugia dove il sindaco uscente Andrea Romizi, FI, ha raggiunto il limite dei due mandati. Lo schieramento ha quindi scelto come candidata l'assessore Margherita Scoccia, Fratelli d'Italia, appoggiata anche da alcune liste civiche.

Visto quanto successo per il Comune di Terni dove Stefano Bandecchi ha superato il centrodestra che aveva scelto di non riproporre il sindaco uscente, per Nevi "bisogna evitare assolutamente fratture". "L'unità della coalizione - ha sottolineato - è una condizione necessaria per vincere. Tutti devono interiorizzare questo concetto".

E alla domanda su possibili effetti dei risultati delle europee sulle elezioni locali, il portavoce di Forza Italia ha risposto "non penso". "Certamente saranno molto importanti - ha aggiunto - e comunque incideranno nelle dinamiche tra i partiti ma una coalizione non può essere solo una questione di numeri".





