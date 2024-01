M5s, delibera su rete ospedaliera è impugnabile

Per il Movimento 5 stelle "la delibera di riorganizzazione della rete ospedaliera che decreta la fine della sanità nell'Umbria meridionale è impugnabile. Il progetto stadio-clinica voluto da Bandecchi serve solo per consentire al centrodestra di smantellare la sanità pubblica con 65 posti letto tolti a Spoleto, Narni e Amelia e pesanti effetti sull'ospedale di Terni e sul personale sanitario".

In una conferenza stampa, il referente del gruppo territoriale M5s di Terni, Luca Simonetti, ha sostenuto che "la dgr 1399 del 28 dicembre 2023 sulla riorganizzazione della rete ospedaliera umbra ha sancito il definitivo depotenziamento delle strutture ospedaliere pubbliche". "La delibera è impugnabile - ha sostenuto - perché parla di provincia di Terni, un'entità che in sanità non è rilevabile. Altro che aumento, gli unici posti letto in più sono i 20 ottenuti grazie al governo Conte con il dl 34/2020 (58 a livello regionale). Nessun regalo della giunta Tesei che toglie 22 posti letto a Spoleto, 13 a Narni e 30 ad Amelia. Il progetto stadio-clinica? E' il cavallo di Troia che ha consentito lo smantellamento del diritto alla sanità ed ha permesso a Coletto di fare macelleria del servizio sanitario pubblico parlando di riequilibrio".

Il consigliere regionale Thomas De Luca ha quindi annunciato la presentazione di un'interrogazione in Assemblea legislativa.

"La delibera - ha detto - decreta la fine della sanità nell'Umbria meridionale. Nella prossima seduta del question time in consiglio regionale presenteremo un'interrogazione sulla mancanza di personale a Terni e sui professionisti che se ne vanno per mancanza di prospettive. Il sindaco di Spoleto ha annunciato che impugnerà questa delibera e il Movimento 5 Stelle sarà al suo fianco in questa battaglia. Il sindaco di Terni già sappiamo che non lo farà perché è un'ombra cinese manovrata dalla Tesei. Non può attaccarla perché lui è d'accordo con lo smantellamento della sanità nella nostra regione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA