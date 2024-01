Fora chiede intervento per Fondo disturbi alimentazione

"La Giunta intervenga con urgenza nei confronti del Governo affinché venga ripristinato il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione per garantire nel nostro territorio e in tutto il Paese quei servizi ambulatoriali che operano nella diagnosi, cura e assistenza dei pazienti affetti da questa patologia" è quanto chiede il consigliere regionale Andrea Fora (Patto Civico) annunciando la presentazione di una mozione.

"I disturbi del comportamento alimentare - spiega Fora in una nota diffusa da Palazzo Cesaroni - rappresentano un problema significativo per molte persone e per i loro familiari. Si tratta di patologie che riguardano il rapporto tra le persone, il cibo e la percezione dell'immagine corporea, con la compromissione importante di quasi tutti gli organi e apparati del corpo. Il governo Draghi aveva stanziato 25 milioni di euro per il 2022 e il 2023 a sostegno delle famiglie che si trovano ad affrontare i disturbi del comportamento alimentare, consentendo il finanziamento di Piani di intervento regionali e provinciali per il miglioramento dell'assistenza alle persone con Dna. Il bilancio 2024 ha cancellato del tutto le risorse stanziate nel biennio 2023-2024 per il Fondo per il contrasto dei disturbi alimentari. I 25 milioni stanziati nel 2021 hanno contribuito all'apertura di una rete nazionale di ambulatori nei quali migliaia di pazienti hanno trovato cure e conforto, consentendo l'assunzione di 780 professionisti per far fronte al più che raddoppio dei casi diagnosticati di anoressia e bulimia tra i giovani nel periodo pandemico: nel 2019 erano 680.669 mentre nel 2023 sono arrivati a 1.680.456. Dall'Umbria oltre 40 associazioni dei familiari dei pazienti hanno promosso un appello al presidente del Consiglio dei ministri e al ministro della Salute per trovare una ragionevole soluzione senza la quale saranno tantissimi cittadini a rimanere senza assistenza.

In Umbria l'insieme dell'associazionismo e della rete sanitaria da anni è impegnata con risultati eccellenti per affrontare questo fenomeno in sempre crescente diffusione, oltre 3 milioni di persone in Italia, di cui oltre 18.000 solo in Umbria".





