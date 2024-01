Ex ospedale Gualdo Tadino diventerà cittadella della salute

È stato approvato dalla Giunta regionale il nuovo "Piano di valorizzazione" dell'ex ospedale Calai di Gualdo Tadino che trasforma la struttura in quella che viene definita ora una "cittadella della salute". "Un modello di sanità e medicina territoriale di comunità come esempio da seguire per riorganizzare il sistema sanitario regionale" è stato spiegato dai vertici della Regione.

"Con l'adozione della delibera di Giunta abbiamo avviato un progetto che arriva dopo un lavoro a monte per trovare le risorse" ha affermato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei. "I progetti senza risorse non sono niente - ha aggiunto - e in questo caso con un atto amministrativo diamo il là al percorso attraverso delle coperture certe".

Un progetto che per Tesei va a sostenere l'azione della Regione "che guarda ad una sanità di territorio vicina agli utenti, ad una medicina di territorio che si realizza con ospedali e case di comunità, perché curare bene i cittadini è una nostra priorità". "Dando una seconda vita all'ex ospedale Calai facciamo anche un ulteriore passo in avanti per la riorganizzazione e ottimizzazione dell'intera rete sanitaria regionale" ha inoltre spiegato.

Il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, dopo aver ricordato che l'ospedale Calai è chiuso dal marzo del 2008 da quando venne trasferito nel nuovo nosocomio di Branca, ha espresso soddisfazione per la riconsegna alla città di un'opera "che servirà non solo ai cittadini di Gualdo ma alla regione nel suo complesso".

Il vicepresidente della Giunta regionale Roberto Morroni ha detto che "attenzione, sensibilità e impegno sono stati dedicati alla valorizzazione della struttura e oggi segniamo una tappa importante". "La cittadella della salute 'modello Gualdo Tadino' - ha sottolineato - sarà esportata in altre realtà del territorio regionale ma sarà anche un impulso importante per la crescita socio-economica della città e non solo per la parte sanitaria".

Per l'assessore regionale alla sanità Luca Coletto la valorizzazione dell'ex ospedale Calai come casa di comunità "sarà caratterizzata come una vera e propria cittadella sanitaria per servire un territorio".



