Minoranza Assemblea, riattivare servizi ospedale Spoleto

"Avviare il ripristino di tutti i reparti (medicina, chirurgia, cardiologia, utic, urologia, ortopedia, ostetricia con punto nascita, pediatria, ginecologia, oncoematologia, terapia intensiva, oculistica) e di tutti i servizi ospedalieri che risultavano attivi presso l'ospedale di Spoleto, prima che lo stesso venisse trasformato in Covid, riportando così il livello di assistenza medica ad uno standard adeguato rispetto a quello previsto per nosocomio Dea di primo livello" è quanto chiedono alla Giunta regionale i consiglieri di minoranza Michele Bettarelli, Tommaso Bori, Simona Meloni, Fabio Paparelli (Pd), Vincenzo Bianconi, Donatella Porzi (gruppo misto) e Thomas De Luca (M5s). I quali annunciano di avere "depositato nei giorni scorsi una mozione che sarà discussa in aula il prossimo 23 gennaio".

"Si tratta - spiegano i consiglieri in una nota diffusa dall'ufficio stampa di Palazzo Cesaroni - di un'iniziativa intrapresa anche a seguito della mozione approvata dal Consiglio comunale di Spoleto e fatta pervenire ufficialmente al presidente dell'Assemblea legislativa Marco Squarta nei giorni scorsi. Riteniamo doveroso che il Consiglio regionale accolga le istanze provenienti dal territorio spoletino ed arrivi ad impegnare formalmente la presidente della Regione e l'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto, a proseguire con l'integrazione dei plessi ospedalieri di Foligno-Spoleto-Valnerina, purché venga assicurata pari dignità ad ogni struttura, valorizzando, in particolare, il 'San Matteo degli Infermi' quale unico ospedale Dea di primo livello all'interno dell'area cratere del sisma 2016. Occorre inoltre riconoscere all'ospedale di Spoleto l'autonomia tecnico-operativa e gestionale necessaria anche a valutare ogni proposta di integrazione delle specialistiche con altri ospedali dell'Umbria. Per questo motivo chiediamo di rivalutare anche l'ipotesi di 'codice unico ospedaliero' previsto per il polo Foligno-Spoleto-Valnerina".



