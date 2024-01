In calo i casi di guida sotto l'effetto di alcol o droga

Nel 2023 la polizia stradale di Perugia ha eseguito servizi continuativi di vigilanza stradale con l'impiego di 3.379 pattuglie, l'esecuzione di 33 scorte a gare e personalità e la collaborazione in servizi di ordine pubblico.

Sono state contestate 14.685 infrazioni al Codice della strada - sottolinea una nota della questura nella quale si fa un bilancio dell'attività svolta - di cui 5.075 per eccesso di velocità, 564 per il mancato uso di cinture e seggiolini, 343 per l'utilizzo del telefonino alla guida. Sono stati 1.508 gli automobilisti controllati con etilometro e precursori. Di questi, 126 sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica e 17 denunciati per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Con la ripresa dei servizi di contrasto alle "stragi del sabato sera", si è potuta constatare nella provincia - si sottolinea - una diminuzione dei casi di guida in condizioni alterate.

Nel 2023 sono stati rilevati complessivamente 755 incidenti stradali, di cui sei con esito mortale. Anche in questo caso si è registrata una diminuzione rispetto al 2022, quando erano stati rilevati 813 incidenti stradali, di cui dieci mortali.

Sono stati svolti anche servizi specifici, complessivamente 58, che hanno riguardato controlli di legalità nel settore dell'autotrasporto (persone, animali vivi, sostanze alimentari e trasporti eccezionali), controlli della copertura assicurativa, degli pneumatici, sull'uso dei telefoni cellulari e dei sistemi di sicurezza.

L'attività di polizia giudiziaria ha ottenuto "significativi risultati". Fra le altre si ricorda l'indagine sui furti nei bar all'interno delle aree di servizio lungo la E-45, nel territorio della provincia di Perugia, che ha permesso di individuare ed arrestare i presunti autori.

Sono stati numerosi gli incontri della Polstrada nelle scuole.

Nell'ambito della campagna europea sulla sicurezza stradale "Safety Days" promossa da Roadpol, network delle polizie europee, oltre a specifici servizi di controllo su strada, sono stati allestiti stand dove sono stati mostrati filmati e illustrati gli strumenti tecnici utilizzati per l'accertamento delle infrazioni al Codice della strada.



