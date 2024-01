Firmato accordo fra le Università per stranieri e di Blida

L'Università per Stranieri di Perugia e l'Università di Blida 2 (Algeria) hanno firmato un accordo di mobilità internazionale studentesca, segnando un nuovo capitolo nei loro rapporti accademici e culturali.

Il professor Adel Mezough, rettore dell'Università di Blida 2, durante la sua visita a Perugia, ha incontrato a palazzo Gallenga, sede dell'Università per Stranieri di Perugia, il prorettore, Rolando Marini, per finalizzare l'accordo, che segue la missione istituzionale di ottobre scorso guidata dalla professoressa Sabrina Stroppa, direttrice del dipartimento di lingua, letteratura e arti italiane nel mondo e dal responsabile dell'area affari legali e relazioni internazionali, Francesco Lampone.

Questa iniziativa - spiega una nota dell'ateneo perugino - si inserisce nel contesto di un più ampio accordo di collaborazione culturale e scientifica stipulato il 13 febbraio scorso.

L'accordo di mobilità prevede lo scambio di studenti due volte all'anno, permettendo loro di arricchire le proprie esperienze educative e culturali. Gli studenti parteciperanno attivamente alla vita accademica dell'istituzione ospitante, beneficiando di una formazione interculturale unica, ma senza conseguire una laurea presso l'istituzione ospitante. Il programma, fondato sulla reciprocità, mira a bilanciare il flusso degli studenti tra le due università con un piano di studi che preveda l'iscrizione ai corsi di studio in linea con gli obiettivi formativi degli studenti.

Tra le novità dell'accordo, l'Università ospitante rilascerà un certificato ufficiale per i risultati accademici ottenuti, mentre l'Università di provenienza garantirà il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti. Inoltre, l'intesa prevede la negoziazione dei diritti di proprietà intellettuale sviluppati dagli studenti durante il periodo di scambio e avrà una validità di cinque anni, con possibilità di rinnovo al termine di ogni anno accademico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA