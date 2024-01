Mencaroni, parte bene il 2024 per le assunzioni nelle imprese

"Nel complesso un inizio 2024 soddisfacente, per l'Umbria, sul piano delle previsioni di assunzioni da parte delle imprese. I nuovi dati del Sistema Informativo Excelsior fanno emergere un andamento trimestrale in linea con la media nazionale ed è importante rilevare come nella regione si assista a una crescita della percentuale di avviamenti al lavoro per i laureati, pur restando ancora sotto la media nazionale": è quanto osserva il presidente Camera di commercio dell'Umbria, Giorgio Mencaroni, in una nota dell'ente camerale.

"Un quadro, tuttavia - sottolinea - dove ormai si è cronicizzato il problema delle assunzioni considerate di difficile reperimento, dove l'Umbria continua a far registrare una percentuale superiore alla media nazionale. Un fenomeno che dimostra come il mismatch tra domanda e offerta di lavoro sia ben lontano dall'essere superato, nonostante i numerosi forzo fatti".



