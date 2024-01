A Foligno una mostra dedicata a Benvenuto Crispoldi

A cento anni dalla morte, Foligno dedica all'artista Benvenuto Crispoldi (1886-1923) un'esposizione, come avvenuto già a Spello (sua città natale), Magione e Bastia Umbra, le città umbre legate alla sua opera artistica.

Bozzetti, disegni originali, documenti e fotografie dell'epoca sono raccolti nella mostra "Benvenuto Crispoldi: tra arte e rivoluzione", nelle sale degli artisti di Palazzo Trinci fino al 7 aprile. A Foligno Crispoldi realizzò un importante ciclo di decorazioni murali nella sala dei matrimoni, andato perduto durante i bombardamenti della Seconda guerra mondiale.

Ora solo una parte è rimasta visibile al pubblico, lungo il corridoio nel piano di rappresentanza del palazzo comunale. In mostra sono presenti, tra l'altro, i documenti relativi all'incarico del Comune di Foligno a Crispoldi per il ciclo di decorazioni murali.

E' stato infatti non soltanto un artista poliedrico - spaziando dalla pittura alla scultura - ma anche un uomo politico (sindaco di Spello e militante socialista). La mostra, quarta tappa del viaggio culturale che ha visto omaggiare Crispoldi nelle diverse città, si affianca a convegni e approfondimenti specifici su particolari ambiti della sua attività artistica.



