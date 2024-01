A Bruxelles una mostra dedicata al Tempio della Consolazione

E' stata inaugurata martedì 9 una mostra interamente dedicata al rinascimentale Tempio della Consolazione di Todi allestita all'interno dello spazio espositivo del Parlamento europeo di Bruxelles. La mostra è stata realizzata grazie e per volontà dell'europarlamentare Francesca Peppucci in sinergia con l'amministrazione comunale di Todi e Etab, l'ente che ha la proprietà del Tempio.

"Essere protagonisti nel cuore d'Europa con il Tempio della Consolazione- afferma in una nota l'europarlamentare Francesca Peppucci (FI-Gruppo Ppe) - è una grande occasione di promozione e valorizzazione non solo della città di Todi, ma anche della Regione Umbria e dell'Italia intera. Mettendo al centro il territorio di Todi tramite il Tempio della Consolazione, si evidenzia come bellezza, storia e cultura, sono colonne del nostro vivere e della nostra quotidianità - continua Peppucci - un patrimonio da conservare e proteggere ma allo stesso tempo da diffondere per permettere a tutti di poterne usufruire" A fare da cornice a questo capolavoro in mostra, le voci del Coro Madre Speranza, invitato dalla stessa Peppucci, che diretto dal Maestro Marco Venturi, da anni contribuisce a diffondere non solo il nome della Beata Madre Speranza nel mondo, ma anche la capacità che un territorio riesce ad esprimere attraverso la musica liturgica e non solo, come ha ricordato l'europarlamentare.

Parole di grande apprezzamento anche da parte del sindaco Di Todi, Antonino Ruggiano, presente a Bruxelles: "La mostra - ha detto, fra l'altro - presenta un aspetto interessantissimo, ossia lancia la campagna di promozione della nostra città per il 2024 e siamo sicuri che i risultati che otterremo saranno all'altezza delle nostre aspettative" Ha espresso la sua gratitudine anche il presidente di Etab La Consolazione, Leonardo Mallozzi.

Nell'ambito della mia attività parlamentare - ha concluso Francesca Peppucci - ho sempre cercato di creare opportunità per la regione Umbria ed oggi questo ulteriore evento che viene organizzato in Parlamento europeo, mostra come anche i piccoli territori possono esprimere eccellenze e capolavori che il mondo intero guarda e a cui si ispira".



