Traffico bloccato, nel tardo pomeriggio di oggi sull'autostrada A1, in carreggiata nord a circa 10 chilometri da Fabro (Terni) per un veicolo pesante in fiamme. Nessuno è rimasto ferito.

Si segnalano al momento circa 3-4 chilometri di coda.

Sul posto sono intervenuti una pattuglia della Polstrada, i vigili del fuoco e personale della Società Autostrade per l'Italia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA