Marchetti, Lega, logiche diverse tra europee e regionali

I risultato delle elezioni europee potranno avere ripercussioni regionali? "Una bella domanda questa alla quale mi fa piacere rispondere dato che sul web vedo ricorrersi teorie di giornalisti che fanno analisi senza considerare che il voto delle elezioni europee risponde a una logica diversa rispetto a quella delle regionali, dato che queste ultime, soprattutto in aree piccole come l'Umbria, sono un voto 'semi-amministrativo', e non puramente politico come è invece quello delle Europee": così Riccardo Augusto Marchetti, segretario della Lega Umbria in un'intervista all'ANSA.

"A dimostrazione di questo basta valutare quanto accaduto alle regionali in Friuli Venezia Giulia ad aprile 2023, ma anche in Trentino Alto Adige nell'ottobre scorso: a livello nazionale la Lega, stando ai sondaggi, non era il primo partito, invece siamo stati, tra i partiti del centrodestra, quello con la percentuale più alta". "Vedremo come andranno le europee, non escludo sorprese, ma al di là di quello che sarà il risultato, non inficerà in alcun modo la ricandidatura della governatrice uscente Donatella Tesei" ha evidenziato Marchetti.



