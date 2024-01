Lega Umbria, la ricandidatura di Tesei non è in discussione

"La ricandidatura di Donatella Tesei, unica donna presidente di Regione, per quanto ci riguarda non è in discussione. Siamo convinti che sia la persona giusta per guidare l'Umbria perché ha dimostrato con i fatti di esserne all'altezza": a prendere posizione è il segretario umbro della Lega Riccardo Augusto Marchetti in un'intervista all'ANSA dopo il confronto per la guida della Sardegna. "In questi quattro anni abbiamo lavorato con costanza e dedizione, raggiungendo traguardi importanti, ma c'è ancora molto da fare" ha aggiunto.

"Dopo cinquant'anni di sinistra, che hanno messo in ginocchio l'Umbria - ha sottolineato Marchetti -, eravamo consapevoli che una sola legislatura non sarebbe stata sufficiente a portare a termine le tante iniziative che avevamo in progetto di realizzare. Interrompere un percorso ben avviato significherebbe vanificare tutto l'impegno e i sacrifici fatti in questi anni. Matteo Salvini è stato categorico: Donatella Tesei sarà candidata alla presidenza della Regione alle prossime elezioni e sono convinto che anche gli alleati, riconoscendo con onestà il tanto fatto, non potranno che appoggiare la sua ricandidatura. Del resto il 'caso Terni' dovrà pure aver insegnato qualcosa…". La Lega intende quindi "puntare su quanto fatto in questi anni". "Un lavoro portato avanti con serietà dal nostro partito - ha aggiunto Marchetti -, che ha prodotto ottimi risultati dei quali siamo orgogliosi. L’aeroporto internazionale dell’Umbria San Francesco d’Assisi nel 2023 ha registrato 500 mila passeggeri, un numero mai raggiunto prima, a testimonianza che abbiamo messo in campo iniziative di promozione efficaci per far conoscere l’Umbria e le sue meraviglie in Italia e nel mondo. La nostra è difatti la regione più apprezzata nel 2023 a livello turistico ed è stata anche premiata da Lonely Planet come unica destinazione italiana Best in Travel 2023. Grazie al lavoro dell’assessore Enrico Melasecche l’Umbria sta finalmente uscendo dall’isolamento al quale la sinistra l’ha relegata per decenni: oggi c’è la fermata del Frecciarossa a Orte, il cantiere per la riapertura completa della Fcu, 71 nuovi autobus, lavori sulla E78 e la Galleria della Guinza, un piano straordinario di miglioramento e potenziamento E45, è stata ultimata la progettazione del Nodo di Perugia, programmati interventi programmati lungo la statale 685 Tre valli umbre ed è stato ripristinato il viadotto ‘Contessa’. Abbiamo sostenuto le famiglie e le neo-mamme con uno stazionamento di 30 milioni di euro a vantaggio della natalità e molto è stato fatto anche per le imprese tra cui 30 milioni in bandi, 25 milioni di contributi per l’efficientamento energetico e 9 milioni alle piccole e medie imprese per energia e nuovi progetti. Abbiamo pensato agli studenti universitari fornendo loro la disponibilità di molti e nuovi alloggi e, con la legge sulle case popolari presentata dalla Lega, abbiamo dato priorità a chi contribuisce da più tempo in Umbria alla crescita economica del territorio, ma anche maggiore attenzione alle categorie più fragili, alle persone con disabilità, alle giovani coppie con figli minori a carico, ad anziani, famiglie monoparentali e genitori separati e donne vittime di violenza o di crimini domestici. Dopo anni di promesse mai mantenute dalla sinistra, abbiamo dato anche un’importante accelerazione alla ricostruzione post-sisma, aiutando concretamente le popolazioni della Valnerina e dei territori colpiti dal terremoto del 2016. Certo, qualche mese dopo il suo insediamento, la Governatrice Tesei si è trovata a gestire la pandemia da Covid, poi lo scoppio della guerra in Ucraina: non è stato semplice. Si è trattato di eventi che hanno avuto ripercussioni pesanti sull’economia nazionale e regionale, mettendo in seria difficoltà famiglie e imprese. La Regione Umbria ha però messo in campo risorse significative per sostenere chiunque sia stato colpito dagli effetti negativi di pandemia e guerra, e questo i cittadini lo sanno, perché hanno toccato con mano quanto è stato fatto da questa amministrazione regionale. Aver governato in un momento così difficile per il Paese non è stato semplice, ma la Lega ha dato prova di saper amministrare - ha concluso Marchetti - anche in un periodo tanto complesso, quindi non vedo come questo possa penalizzarci, anzi".

