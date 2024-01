Tolto suino come premio tombola, ora prodotti alimentari

Non è più un "buono acquisto per un suino vivo" ma per "prodotti alimentari di pari valore" il premio per la tombola di beneficenza in programma domenica a Spello. Il premio che aveva creato polemiche da parte della Lav è stato quindi rimosso, come riporta il Messaggero.

La decisione è stata annunciata da Stefano Ghiandoni, presidente del circolo Guerrino Bonci che insieme all'associazione "Spello in Movimento" hanno organizzato l'iniziativa. "Visto il dibattito che si è sviluppato sui social - viene spiegato dagli organizzatori -, con toni spesso non rispondenti alla realtà e alle norme vigenti, al fine di non urtare la sensibilità di alcune persone, ma soprattutto non coinvolgere associazioni e aziende in polemiche fuori luogo, abbiamo deciso di togliere il premio 'buono acquisto per un suino vivo' sostituendolo con premi consistenti in prodotti alimentari di pari valore. Ribadiamo comunque l'assoluta correttezza di quanto programmato precedentemente".

La Lav era intervenuta per dire "no agli animali come premio per un gioco perché non sono oggetti".



