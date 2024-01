Tanti bambini per la befana della S. Francesco de Paoli a Terni

Tantissimi bambini di varie nazionalità, accompagnati dalle famiglie (oltre 200 persone), hanno partecipato a Terni alla festa della Befana, organizzata dalla San Vincenzo De Paoli. L'evento si è tenuto presso l'oratorio della parrocchia San Giuseppe lavoratore, nei locali della fondazione Aiutiamoli a Vivere.

Grazie al lavoro dei volontari della San Vincenzo De Paoli, che offrono il loro prezioso contributo anche all'emporio dei Bimbi - si sottolinea in una nota della diocesi -, si è svolta una festa coinvolgente animata dai Super Matti con palloncini, baby dance, le magie del mago fino all'arrivo della Befana con la sua scopa.

Alla festa è intervenuta anche l'assessore alle politiche sociali e Welfare Viviana Altamura.

Tra coloro che hanno contribuito alla festa, oltre a privati cittadini, figurano Confcommercio, Clown Vip - "Regalo Sospeso" e Luce per Terni - "Regalo Sospeso".

"L'Emporio Bimbi - spiega il presidente dell'associazione San Vincenzo de'Paoli di Terni - in sette anni di attività ha aiutato 1.200 bambini di 30 nazionalità differenti. Solo nel 2023 ci sono stati circa 200 nuovi inserimenti. Con questa festa e con altre iniziative insieme all'aiuto di tanti volontari, cerchiamo di abbattere i muri delle divisioni che, purtroppo, portano poi alle guerre. Per noi vedere bambini così diversi stare insieme nel gioco e nelle attività è un piccolo successo per gettare semi di speranza e di pace».



