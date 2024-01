Ad Assisi la befana è scesa dalla torre del Popolo

Una piazza gremita e una folla festante hanno accolto ad Assisi la Befana, che si è calata dalla Torre del Popolo, monumento simbolo della città. Ad animare la festa l'attrice Liliana Fiorelli, ospite speciale della serata, che ha raccontato e interpretato storie fantastiche e prestato la voce alla vecchina, scesa con una calza per tutti i bambini.

All'evento ha preso parte anche l'attrice Federica Pagliaroli, tra i protagonisti della fiction di Rai 1 "Che Dio ci aiuti", girata proprio ad Assisi.

L'iniziativa è stata promossa da Comune e Pro Loco di Assisi.

"Un grande successo, che chiude un Natale straordinario, con oltre 250 eventi in 40 giorni, promosso dal Comune di Assisi, in collaborazione con il tessuto associative della città" si sottolinea su Visit Assisi, pagina Facebook ufficiale dell'ufficio turismo.



