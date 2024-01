Uil, sulla sanità serve una piattaforma unitaria con Cgil e Cisl

"Discutibile nel merito, sbagliato nel metodo l'approccio della Giunta regionale sulla sanità che, nel bel mezzo delle festività approva uno dei documenti più importanti della legislatura e convoca le organizzazioni sindacali il 15 gennaio, a cose fatte, limitando dunque al minimo qualsiasi tipo di discussione e di confronto nello specifico": così la segreteria confederale della Uil dell'Umbria, in merito al documento sulla riorganizzazione della rete ospedaliera. Con l'invito "alle segreterie di Cgil e Cisl, affinché si possa mettere nero su bianco insieme, prima del 15 gennaio, una piattaforma chiara, che metta al centro le persone e i cittadini".

"L'impressione - spiega in una sua nota la segreteria confederale - è che i nuovi documenti approvati pieghino la riorganizzazione della rete ospedaliera regionale a logiche di performance ed efficientamento, dimenticando completamente alcuni dati essenziali di conformazione sia della regione sia della popolazione. L'Umbria conta infatti poco più di 800mila abitanti, distribuiti in 8.400 chilometri quadrati, con tre aree interne. In questo quadro l'indice di invecchiamento è preoccupante: al primo gennaio 2023, oltre un quarto dei residenti ha almeno 65 anni. Gli over 65 sono il 26,8 per cento della popolazione, 228mila persone. Di questi, 74mila hanno già dichiarato di rinunciare alle cure. Troppi costi, liste d'attesa troppo lunghe o complesso il raggiungimento della località assegnata per la prestazione sanitaria".

"La medicina del territorio e il sistema capillare di raggiungimento di tutti i bisogni degli umbri, nel miglior modo possibile - secondo la Uil - deve essere la strada da intraprendere. Questo lo dovremmo aver imparato dalla pandemia e da quanto avvenuto in alcune regioni del nord, al collasso perché basate solo su grandi strutture sanitarie. Come sono andati i fatti è sotto gli occhi di tutti e noi dovremmo intraprendere un'altra strada. Le case di comunità e tutti i progetti previsti, tranne qualche raro caso, ci appaiono in ritardo e questo non è confortante. Come non è confortante la smobilitazione di alcuni presidi, che sta già mandando in affanno gli altri rimasti a far fronte a territori e bacini comunque vasti".



