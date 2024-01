Sono tornati regolarmente funzionanti i servizi della PuntoZero, tra cui la ricetta elettronica, coinvolti dai rallentamenti dei giorni scorsi. Lo ha annunciato la stessa società.

PuntoZero sottolinea di essere "impegnata a migliorare ulteriormente il livello tecnologico e la sicurezza dell'intera infrastruttura regionale nel corso del 2024, come previsto dalle linee guida dell'agenzia per la cyber sicurezza nazionale e dagli obiettivi del Pnrr". "Continuiamo a monitorare costantemente la situazione per evitare che si verifichino ulteriori disservizi all'utenza" aggiunge.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA