Massimiliano Bolli nuovo comandante della Polstrada di Orvieto

E' stata formalizzata la nomina del comandante della sottosezione polizia stradale di Orvieto per l'ispettore Massimiliano Bolli.

Figlio della realtà orvietana e della specialità, l'ispettore Bolli - riferisce una nota della questura di Terni - era arrivato nel 1998 presso la sottosezione dopo varie esperienze in polizia che avevano avuto inizio con il suo arruolamento nel 1992.

"Anni di attività investigative ricche di successi insieme ai colleghi della squadra di polizia giudiziaria di cui ha assunto il comando nel 2006. Già noto alla stampa locale e non solo per le diverse operazioni, la sua professionalità e impegno costante - sottolinea la nota - saranno senza dubbio una garanzia per tutta la cittadinanza".



