Contatta la ex compagna nonostante divieto e viene arrestato

Accusato di maltrattamenti in famiglia e minaccia, un italiano di 37 anni è stato arrestato dal personale del commissariato di Spoleto dopo avere contattato la ex compagna nonostante fosse già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento e di comunicare con la parte offesa.

Secondo gli investigatori, l'uomo ha però continuato a contattare con telefonate anonime la ex compagna e l'attuale fidanzato, quest'ultimo raggiunto anche da messaggi definiti offensivi e minatori. Su proposta della procura della Repubblica di Spoleto, il gip ha quindi disposto l'aggravamento della misura cautelare sostituendola con la custodia in carcere. Il trentasettenne è stato quindi tratto in arresto e rinchiuso in carcere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA