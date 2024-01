A Perugia la mostra 'I for an Eye', dell'artista Iv Toshain

Dal 7 al 28 gennaio la sala Cannoniera della Rocca Paolina di Perugia ospita la mostra "I for an Eye", dell'artista Iv Toshain. Organizzata da Arezzo Ars Nova e Associazione Euke, è curata da Giuseppe Simone Modeo e sarà ad ingresso gratuito, visitabile dalle 9.00 alle 19.00.

L'evento è stato presentato nella nuova sede dell'Istituto italiano design, fra le realtà che collaborano "a quello che vuole essere l'inizio di un progetto di estetica concreta". A evidenziarlo è stato il curatore Modeo, intervenuto insieme a Luca Garosi, responsabile attività di comunicazione, Leonardo Varasano, assessore alla Cultura del Comune che patrocina l'iniziativa e all'artista, di origine bulgara, Iv Toshain, che ha trascorso parte dell'infanzia in Iraq e in Libia.

Con "I for an Eye" l'artista esplora il ciclo dei conflitti e delle conseguenze, invitando a riflettere "sulla natura perpetua della vendetta e della violenza". La mostra è pensata come "un invito a contemplare la complessità del nostro mondo, ad abbracciare la nostra comune umanità e a immaginare un futuro fondato sull'unità, la compassione e l'illuminazione". Le opere, che porteranno gli spettatori "a considerare percorsi alternativi verso una società più pacifica e giusta", sono state realizzate appositamente per gli ambienti della Rocca Paolina. A partire dall'opera principale all'ingresso, 4 metri per 5, realizzata con 2.000 lame di metallo, con elementi montati in verticale.

Ci saranno, fra l'altro, anche ventilatori olografici e un grande schermo da 70 pollici per proiettare, a giro continuo, dei video.

Con la mostra, Perugia "sarà un faro di tutto quello che succede, un faro di arte contemporanea", hanno sottolineto i promotori. L'esposizione vedrà impegnati vari studenti del liceo Giordano Bruno, formati e guidati da tutor esperti dell'Istituto design. Patrocinano l'iniziativa anche Provincia di Perugia, Università per Stranieri e Rai Umbria.



